HP'li vekillerin, Meclis’teki söz haklarında değişen bir şey yok!

Meclis Başkanı Zorlu Töre, HP Milletvekilleri Baybars ve Rogers’in durumuyla ilgili olarak, “Meclis’teki söz haklarında değişen bir şey olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’de yayınlanan bir programa katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Parti kararına uymayarak milletvekilliğinden istifa etmeyeceklerini açıklayan Halkın Partisi (HP) Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in durumuyla ilgili açıklama yapan Töre, “ Meclis’teki söz haklarında değişen bir şey olmayacaktır” dedi.

Töre, 27 Kasım’da yapılması planlanan seçimle ilgili olarak, belirlenen seçim tarihinde bir sorun olmadığını, mevcut belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin seçime kadar görev sürelerine devam edeceklerini belirtti.

“Meclis yaz dönemlerinde olağanüstü durumlarda toplantıya çağrılabilir"

Cumhuriyet Meclisi’nin yaz dönemlerinde olağanüstü durumlarda toplantıya çağırılabileceğini ifade eden Töre, “Muhalefet ve iktidarın mecliste seçim tarihi ve yasa önerileri konusunda ortak bir paydada buluşmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Milletvekilleri olarak nezaket içerisinde hareket etmeliyiz"

Töre, Meclis’te aşağılayıcı ve hakarete varan açıklamalarda bulunan milletvekilleri olduğunu, bunu tasvip etmediğini söyleyerek, “Hepimiz milletvekiliyiz ve halkın seçtiği insanlarız. Nezaket içerisindeyiz hareket etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

“Komiteler yaz aylarında çalışmalarını sürdürecek"

E-devlet yasasının komitede görüşüldüğünü ve oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Töre, “Umuyorum ki diğer konularda da bu şekilde hareket ederiz. Komiteler de yaz aylarında çalışmalarını sürdürecek” dedi.