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Hırsızlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıkarıldı

Hırsızlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıkarıldı
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Lefkoşa ve Gönyeli’de meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında benzer suçlardan Girne’de tutuklu bulunan M.T.’nin (E-31), yeni suçları ortaya çıkarıldı.

Polisin gece saatlerindeki açıklamasına göre, bazı iş yerlerinden para ve sigara çaldığı tespit edilen zanlının hırsızlık yaptığı belirlenen iş yerleri ve çaldıkları şöyle sıralandı:

“Lefkoşa’da Tezer Market’ten 3 bin TL nakit para ile toplam 2 bin 84 TL değerinde muhtelif sigara ve tütün ürünleri, Karadağ Market’ten 800 TL nakit para ve 18 bin 895 TL değerinde muhtelif sigaralar, Arabanlı Elektronik isimli iş yerinden 4 bin TL nakit para, Ağrı Ticaret isimli iş yerinden 2 bin TL nakit para ve Gönyeli’de faaliyet gösteren Vodafone isimli iş yerinden de 3 bin 965 TL nakit para.”

Polis soruşturması sürüyor.

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