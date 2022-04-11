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Hindistan'da teleferik kazası: 1 ölü

Hindistan'da teleferik kazası: 1 ölü
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Hindistan’ın Jharkhand kentindeki Deoghar bölgesinde meydana gelen teleferik kazasında bir kişi öldü, onlarca kişi havada mahsur kaldı.

Hindistan’ın Jharkhand kentindeki Deoghar bölgesinde meydana gelen teleferik kazasında bir kişi öldü, onlarca kişi havada mahsur kaldı.
Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, dün gece Tirkut tepelerinde 12 teleferik vagonunun birbiriyle çarpıştığını açıkladı.

Kazada ağır yaralanan 11 kişiden biri hayatını kaybetti.

İçinde onlarca kişinin bulunduğu vagonlar havada saatlerce asılı kalırken dün geceden bu yana kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki helikopter de katıldı.

Kurtarma çalışmaları sonrası kazaya ilişkin soruşturma başlatılacak.

Resmi verilere göre, 392 metre yükseklikteki bir tepede yer alan ve Hindistan'ın en yüksek teleferiği olarak bilinen Tirkut teleferiğin 25 vagonu bulunuyor.

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