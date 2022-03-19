Hesabına yanlışlıkla yatan paradan 500 TL kesti, 5 bin TL teminat yatıracak

Hesabına yanlışlıkla yatan parayı 'kesinti' yaparak sahibine iade eden zanlı Mahmut Hatun, 5 bin TL teminat şartıyla tutuksuz yargılanacak.

Hesabına yanlışlıkla yatan parayı kesinti yaparak sahibine iade eden zanlı Mahmut Hatun, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mahmut Hatun’un sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 16 Mart 2022 tarihinde saat 13.23’de Lefkoşa’ da, zanlının İş Bankası hesabına yanlışlıkla yatırım yapan Lefkoşa’da sakin Murat Osmanoğlu’nun yatırımı fark ettikten sonra adı edilen ile konuşup 4 bin 500 TL’sini geri hesabına yatırdığını ve geri kalan 500 TL’yi geri vermeyeceğini belirtip kendisine “ceza” kestiğini yazarak 500 TL’yi sirkat ettiğini söyledi.

Sevinç, zanlının aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını aktararak, tahkikatın henüz tamamlanmadığını ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığı söyledi.

Zanlının TC vatandaşı ve 2006 yılından beridir adada çalışma izinli ancak 12 Ocak 2022 ayından beridir turist olarak bulunduğunu belirten Sevinç, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.