Her Şeye Rağmen Haklarımız İçin Var Olmak İçin Mücadeleyi Yükselteceğiz

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanlar Kurulu Başkanı Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik ve Tırnak Teknisyenleri Birliği ve Kıbrıs Türk Berberler Birliği adına açıklama yaptı.

Kamber “her şeye rağmen haklarımız için var olmak için mücadeleyi yükselteceğiz” dedi.

Kamber 3 birlik adına yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Şimdi yaklaşık iki yıldır tüm krizleri tanımlarken ekonomideki sorunları tanımlarken tl'nin değer kaybı üzerinden borçlarımız kat kat artarken,Asgari ücret tartıştırılırken,yüksek gelir gruplarından kesinti yapmaya çalışılırken, yapay gündemler oluşturanlar bu yazın sıcağında işyerlerimizde elektrik tasarrufu yapacak bir düzen olmadığını bilir misiniz, toplumun derdi ile dertlenmesi gereken seçilmişler.!

Ülkede 1.250 işletme ortalama 4,çalışanı ile güzellik ve saç hizmetleri alandaki işletmelerin elektrik giderleri doğrudan gelirleriyle orantılı olmadığını işletmelerin sabah içeri girildiğinde akşama kadar klimanın çalışması ışıkların aydınlık olması suyun ısısının belli bir derecede olması,ikramların hazır olması gibi zorunlu enerji tüketimi olduğunu ortaya koymak isteriz. Giderlerimizin %95’nin döviz üzerinden olduğunu sizlere söylemek istiyoruz.

Kısaca söylemek gerekirse kira doğrudan döviz,elektrik dövize endeksli giderlerimizin dövizolduğu bir ülkede kazancımızın %95’i tl olduğunu acı ama gerçek olarak söylemek istiyoruz.

Hizmetler sektörü alanına giren Berber,Kuaför,Güzellik ve Tırnak işletmeleri hizmet verdiği kişilere emtia satın almıyor her gün fiyat değiştiremez, bu enflasyonist ekonominin içindeki giderlerini kendi emeğinin içindeki geliri ile dengelemeye çalışarak 2 yılı aşkın emekçi esnafın halini düşünen anlayan ya da anlamaya çalışan bir hükümet görmedik arıyoruz.

Geldiğimiz bu noktada pandemi den bugüne 2020 yılının gelirlerinin %50 gerisinde olduğumuzu buna rağmen 2020'deki kira 2 kat artarken Elektrik ve temel girdilerimizin maliyetleri 5 kat arttığını buradan duyurmak istiyoruz.

Bu gelinen noktadan sonra yapacağımız birkaç seçenekten bir taneside bu durumu kabul etmeyeceğimizi ortaya koyacak eylem ile başlayacağız, emeği ile birlikte kullandığı aletlerini götürüp başbakanlığa teslim ederek iş yerlerimizin bu saatten sonra kendilerinin çalıştırmasını istemekten başka bir çare kalmadı. Bu mücadele bu yazsıcağında zanaatkârlar hakları için ne gerekirse onu yapmıştır yapacaktır,çok zorlu günler geçirmemize rağmen yerel istihdamda en az eksilme gösteren sektörlerden birtanesiyiz işyerini kapatmamak için 2020 den bugüne kadar borçlanma limitlerini aşarak,varlıklarını ipotek veya satarak mücadelede eden bu alandaki meslek insanlarının mücadelesine meslek örgütleri sürece öncülük edecektir.

Eletrik faturasını ödeyemeyecek olan herkes,haklı mücadelemizde ortak sorun ortak çözüm için birlikte hareket edeceğiz.

İşletmelerimizin kendi başarısızlığından dolayı olmayan bu durumun, ülkeyi yönetenlerin ortaya koyduğu yanlış ekonomi politikaları sonucu çıkan yüksek giderlerin tamamının sektörün üzerine bırakılması kabul edilecek bir durum olmadığını buradan kamuoyu ile paylaşır,mücadelemizin şeklini ve zamanını en kısa zamanda kamuoyuna buradan duyuracağız.

SOSYAL DEVLET TÜCCAR OLMAZ.!

SEÇİLMİŞLER ŞİRKET PATRONU DEĞİLSİNİZ.!

KAR ZARAR HESABI İLE ÜLKE YÖNETİLMEZ.!

HALKIN ALIM GÜCÜ EKONOMİDE ÖLÇEKTİR VEBELİRLEYİCİDİR.!

ELETRİK LÜKS DEĞİL TEMEL İHTİYAÇTIR EFENDİLER.!