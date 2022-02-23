Hemşire Örgütlerinden Ebe Münhali açılması çağrısı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Başbakan ve Sağlık Bakanı’na ebe münhali açılması için çağrıda bulundu.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen ve Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, kamu sağlık sistemi içerisinde 4 hastanede hizmet veren kadın doğum servislerinin büyük bir özveri ve başarı ile hizmetlerini sürdürdüğü ancak güçlendirilmeye ve ayakta tutulmaya ihtiyaçları olduğu belirtildi.

“DAHA FAZLA KAYBEDİLECEK ZAMAN KALMADI”

Güçlendirilmenin en temel unsurunun ebe sayısının güçlendirilmesi ve artırılmasından geçtiği ifade edilen açıklamada, “2017 yılından beridir tek bir münhal açılmayan ebe kadrosu için artık zamanıdır. Daha fazla kaybedilecek zaman kalmamıştır” denildi.

Açıklamada, 5 yıllık süreçte emekliye ayrılan ve yakın bir tarihte emekliye ayrılacak ebelerin bilgisi doğrultusunda hareket edilerek, ivedi adım atılması, ebe münhali açılması ve kadın doğum kliniklerinin selametinin güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

Başbakan ve Sağlık Bakanı’na bu konuda çağrıda bulunularak, adım atmaya davet edilen açıklamada, yeni hükümete başarı dilekleri iletildi.

TAK/BRT