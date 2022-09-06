Hedef E-Vizeye Geçmek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler KKTC’deki öğrenci ve çalışma yaşamında yaşanan sıkıntılar ve ülkedeki suç oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs canlı yayınına katılan Öztürkler, “4 aydır görevdeyim. Bu kadar çok deporta imza atan bakanım. Hala daha her gün uyruğuna bakmayan Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızla sıkı çalışarak sıfır toleransla hareket ettik. Daha önce mafyalaşma çeteleşme gibi konuların içinde olan kişileri de ülkeye sokmuyoruz” dedi.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“ Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan da destek alıyoruz. Polisimiz ve GKK ile sıkı çalışıp nesnel raporlara göre hareket ediyoruz ama bunlar yeterli değil. 1000’e yakın yabancı uyrukluyu deport ettik. Ekim Kasım da yoğun bir giriş olacak. Girişte tedbir almamız lazım.”

“Sınır kapılarındaki tedbirler nedir?” sorusuna Öztürkler şu cevabı verdi:



“Yüksek öğrenim müdürü olarak çalıştığım için öğrencilerle ilgili sıkıntılara vakıfım. 4 sene önce sadece öğrenci belgesiyle girebiliyorlardı ülkeye. Nerede oldukları bilinmiyordu. Daha sonra sistemler kurduk. Vize uyguladığımız ülkeler var. Yeterli değil ama.. Hem çalışma izni için hem de öğrenciler için bu sayıyı yaymalıyız. Nijerya Ermenistan var ama yaymak lazım. E-Vize olayı var, hayata geçirmemiz lazım. 255 bin dolarlık bir proje bu. Artık hayata geçirmemiz lazım.E Vize ile yüksek öğrenimi de korumuş olacağız. Deport ve giriş yasaklarının yanında ülkeye geliş öncesinde e-vize ile adım atmalıyız. E-vize komplike bir sistem olacak ve kim geliyorsa ona göre izinler alması gerekecek. E-Vize projesi hazır. Maliye Bakanlığı’ndan kaynak bekliyoruz. İhale süreci başlamalı. 2-3 ayın içerisinde zaten sistem kendi maliyetini karşılayacak.”

Bakan Öztürkler, E-Vize bir an önce hayata geçerse birkaç yıl içinde suç oranları düşecektir” diyerek sözlerini noktaladı

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