Hayat Pahalılığı'nı maaşlara yansıtma planı vardır!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, hayat pahalılığının %43,10 oranında maaşlara yansıtılması planı olduğunu açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, hayat pahalılığının %43,10 oranında maaşlara yansıtılması planı olduğunu açıkladı.

"5 aylık sürede ortaya çıkan hayat pahalılığı tüm maaş ve ücretlere yansıtılacaktır. Prim desteği yıl sonuna kadar devam ettirilmek zorunda kalınacaktır” diyen Amcaoğlu, asgari ücrete ilişkin de konuştu.

Amcaoğlu, "Asgari ücret için de gerekli mevzuat izlenecektir." ' Türk Lirası' üzerinden sürekli eleştiri yapmanın anlamı yoktur. Dolardaki kayıp bir yılda yüzde 140 dolayındadır, doğrudur. Türk Lirası'na göre alım gücünü yükselterek, çözüm üretmezsek, anlamı yoktur" dedi.

“İşveren prim destekleri ve bu gibi destekler de yıl sonuna kadar devam etmek zorunda kalacaktır diye düşünüyorum”

“Mutfaktaki yangının siyaseti yoktur, ekmeğin 7 TL olduğu bu günde alternatif çözüm önerileri bulunması gerek” diyen Amcaoğlu, Mayıs ayının sonuna kadar açıklanan %43,10 hayat pahalılık oranınının Haziran ayını beklemeden, Mayıs ayı sonunda maaşlara yansıtılacağını açıkladı.

5 aylık sürede ortaya çıkan hayat pahalılığı tüm maaş ve ücretlere yansıtılacağını kaydeden Amcaoğlu, “Prim desteği yıl sonuna kadar devam ettirilmek zorunda kalınacaktır" dedi.

Amcaoğlu, "Asgari ücret için de gerekli mevzuat izlenecektir, işveren prim destekleri ve bu gibi destekler de yıl sonuna kadar devam etmek zorunda kalacaktır diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Geçen yılın aynı dönemi ile bu yıl Dolar’da yüzde 140 civarında kayıp yaşandığını anlatan Amcaoğlu, kur kayıplarının geçmişten bu yana süregelen zaman içinde yaşandığına vurgu yaptı.

Amcaoğlu, zamlanan hizmetlerle birlikte özel emekçilerin maaş ve alım gücünün yukarıya çekilerek, cesaretle adım atılmasının zamanı olduğunu kaydetti. Amcaoğlu, “Özel sektörde de bu yönde tüm adımlar atılmaya başlandı. Gerekli adılar atılmazsa önümüzdeki yıl yaşanacak olan iflasların üstesinden gelemeyiz.” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, tüm bu açıklamaları Meclis’in bu günkü oturumunda yaptı.