Hayat pahalılığı, maaşlara temmuz sonu yansıyacak

6 aylık hayat pahalılığı, yasa hazırlanmadığı gerekçesiyle temmuz ayı sonuna kalırken, ne kadar yansıyacağı ile ilgili ise haziran ayı hayat pahalılığının açıklanması bekleniyor...

Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kişinin beklediği hayat pahalılığı, bu ay sonu maaşlara yansımayacak.

Elde edilen bilgiye göre , ilgili yasanın hazırlanmaması nedeniyle, hayat pahalılığı temmuz sonu yatırılacak maaşlara yansıyacak.

Öngörünün brüt maaşlara yüzde 55 yansıma olacağı belirtilirken, maaşlara yansıyacak net oranın temmuz ayında ortaya çıkacağı kaydedildi.