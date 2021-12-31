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Hava durumu.. Soğuk ve yağmur

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Hava durumu.. Soğuk ve yağmur
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Yağışlı hava, yeni yılın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek. Ülkenin 1 Ocak-7 Ocak tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın ve pazar günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu, ikinci yarısında ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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