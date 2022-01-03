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Hatay daha da yakınlaşacak

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Hatay daha da yakınlaşacak
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Proje Yöneticisi Bülent Ok, İskenderun’da katıldığı söyleşide önümüzdeki günlerde Kıbrıs seferi ile başlaması planlanan HADO’nun ulaşım koridorunu anlattı.

Denizhaber.net’in haberine göre Bülent Ok, “Şubat ayında ilk toplantıyı yaptığımızda bir yol haritası hazırladık. Bu yol haritasıyla ilgili tarih ve süreler belirlendi. 6 aylık stratejik plan çerçevesinde her aşamada yapılması gereken izin ve ruhsatla ilgili belgelendirme çalışmaları planlandı. Eğer bir limanınız olacaksa ve limanınızdan uluslararası sefer yapılacaksa, uçaklarda olduğu gibi uluslararası güvenlik tedbirleri ve güvenlik kodları devreye giriyor. Yani İskenderun otogarından bir yere gidiyormuş gibi bir yere gidemezsiniz. İki aşamalı tedbirlerden biri, işletme ruhsatı almak diğeri de bu limanda uluslararası sefer yapılacak olması nedeniyle deniz hudut kapısı izni. Önce dünya standartlarına uygun kodu olan bir fener sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme Türkiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüyle yapıldı” dedi.

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