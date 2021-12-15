Hastanede bilgi işlem çöktü!

Kıb-Tek’in Sağlık Bakanlığı’nın elektriklerini kesmesinin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hizmetler durma noktasına geldi.

Hastanenin bağlı olduğu bilgisayarların serverlerinin Sağlık Bakanlığı’nda bulunması hastanenin bilgi işlem sistemini çökertti.

Serverlarla internet bağlantısının kurulamamasından dolayı sonuçlar alınamıyor.

Hastanede kayıtlar eski sistem elle alınmaya başladı. Laboratuar sonuçları ise doktorlar tarafından telefoniyen öğreniliyor.

Yaşanan bu sıcak gelişmeye Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sert tepki gösterdi.

Harman sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle dedi;

Bu yapılan önce VİCDANSIZLIK sonrasında da TERBİYESİZLİKTİR !

Her yerin elektriğini kesin ama Sağlık Bakanlığının elektriğini kesmenize sessiz kalmayız hele ki, buna bağlı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun sisteminin çökmesine ASLA sessiz kalmayız!

Sağlık bakanlığının elektriğinin kesilmesinden dolayı Nalbantoğlunun sistemi çöktü!

Nedeni ise Nalbantoğlunun bilgisayar serverlerinin Sağlık Bakanlığında oluşudur!

Nalbantoğlu’da serverin çökmesi sonucu, TAHLİLLER, TOMOGRAFİ, MR gibi hizmetlerin sonuçları girilemiyor !

Nalbantoğlu çalışanları ( sağlık emekçileri ) yaşanan bu durum sonrasında verileri ve sonuçları elle girmek için ekstra bir efor sarfediyor!

Elbette ki, ortada bir kaos oluşmuş durumda !

Sağlık Bakanlığının elektriğini kesen VİCDANSIZLARA şunu hatırlatmak isterim!

Bilin ki, savaş zamanlarında bile düşman hastaneleri vurmaz!!!

Sizin bu yaptığınız önce VİCDANSIZLIK sonrasında da TERBİYESİZLİKTİR !

Sağlıktır be bu SAĞLIK başka birşey değil!!!