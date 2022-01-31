Hasan Küçük 5 hedefini açıkladı

Kıbrıs Postası, Cumhuriyet Meclisi’ne milletvekili olarak ilk kez seçilen isimlere söz verdi.

UBP’den adını Cumhuriyet Meclisi’ne yazdıran Hasan Küçük, eğitimin ekonomik kalkınmanın lokomotifi olduğunun altını çizdi. Küçük ayrıca karar alma sürecine yurttaşları da katacaklarını ifade etti.

KÜÇÜK, ÜZERİNDE DURACAĞI 5 BAŞLIĞI AÇIKLADI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, eğitim, sağlık, trafik, kamu, hizmet ve sosyal yaşamın üzerinde duracağını kaydetti. Üzerinde duracağı konuların gelişmesi gerektiğini belirten Küçük, ifade ettiği 5 ana başlığın evrensel değerlere ulaşması gerektiğini söyledi.

“HEDEFİMİZ TOPLUMUN GENELİNE DOKUNMAK”

Parti manifestolarına işaret eden Küçük, manifestolarında belirttiklerinin pandeminin seyrine göre, artılarının ve eksilerinin olabileceğini söyledi. Küçük, hedeflerinin toplumun geneline dokunmak olduğunu vurguladı. Partisinin ekonomik varoluş programı olduğunu, bu programın ise ‘üretim’ odaklı olduğundan söz eden Küçük, yazılım alanının çok gelişeceğini kaydetti.

Kıbrıs’ın güneyinde pandemi döneminde yazılım alanında, 1.4 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydeden Küçük, bu geliri sadece 17 kişinin getirdiğini söyledi. Yüzde 5 vergi düşülmesi halinde bu çalışmayı Kıbrıs’ın kuzeyine de taşıyacaklarını kendisine ilettiklerini açıklayan Küçük, yeni ekonomik vizyon ve yeni ekonomik kalkınma reformunun bu anlayış üzerine kurulacağını belirtti.

“KAMUDA HANTALLIK ORTADAN KALKMALI”

Kamuda yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Küçük, kamudaki hantal yapının ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Hantallığın kalkması durumunda, verimliliğin artacağının altını çizen Küçük, e-devlet anlayışıyla hizmetin daha hızlı verilebileceğini belirtti.

Hükümet kurma çalışmalarına işaret eden Küçük, istikrarlı ve geniş tabanlı hükümetin kurulması gerektiğini söyledi. Siyasi istikrarla birlikte, ekonomik istikrarın da geleceğinin altını çizen Küçük, daha çok yatırımcının daha çok üretim ve daha çok istihdamı yanında getireceğini kaydetti. Pandemi döneminde maliyeye giren paranın azaldığını ifade eden Küçük, plansızlık olduğunu, verimliliğin sonucunun tasarruf, tasarruf yapılmasının ise plansızlık olduğunu söyledi.

“YEREL İŞ GÜCÜNÜ PLANLAMAMIZ GEREKİYOR”

Mevcut ve yeni kurulacak sektörler için yerel iş gücünün yeniden planlanması gerektiğini ifade eden Küçük, 20 bin iş gücünün işsiz olduğunu, 35 bine yakın ithal iş gücü bulunduğunu ifade etti. Küçük, meslek tanımlarının yeniden güncellenmesi gerektiğini kaydetti. Küçük, şinyalardan sakız, lapsanadan ise hardal üretiminin yapılabileceğini belirtti.

Turizm için medya aracılığıyla tanıtımlar yapılabileceği görüşünü de belirten Küçük, bu tanıtımlarla birlikte kurumlara da bütçe sağlanabileceğini söyledi. Küçük, “Kurumlar üretim yapacak, kadrolar ve istihdam iş gücü planlaması da gelişecek.” dedi.

“EĞİTİM, KALKINMANIN LOKOMOTİFİDİR”

“Eğitim kalkınmanın lokomotifidir.” vurgusunu yapan Küçük, bu lokomotifi hareketlendirirken, üniversite, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin bir masada toplanması gerektiğini kaydetti.

“OKULLARA NÜFUSA GÖRE BÜTÇE VERİLMELİ”

Uzun süre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çalıştığını daha sonra kuracakları iş yeri için görevi bıraktığını hatırlatan Küçük, okulların bütçesinin olmadığını okul nüfusuna göre bütçe verilmesi gerektiğini anlattı.

Bazı okullarda döner sermaye sisteminin mevcut olduğunu belirten Küçük; fakat bunun genel yayılmadığını söyledi.

“İŞ İNSANLARI OLARAK, DEVLETE BÜYÜK BİR ŞİRKET GİBİ BAKIYORUZ”

Küçük, denetimden önce planlamanın geldiğini belirterek, planlama doğru yapılmazsa herkesin bireysel çözüme yöneldiğini söyledi. İş insanları olarakdevlete büyük bir şirket gibi baktıklarını anlatan Küçük, bütünsel olarak planlamalar yapılması gerektiği ifade etti.

“TÜRKİYE’DEN GELEN ÜRÜNLER ‘TL’ OLARAK GİRİŞ YAPMALI”

Ekonomiyle ilgili sözlerine devam eden Küçük, Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine gelen ürünlerin ‘TL’ olarak gelmesi gerektiğini bunun için çalışma yapacaklarıyla ilgili sözler sarf etti.

“SANDALYELER BOŞ KALMAYACAK”

“Meclis sandalyeleri boş kalmayacak.” diyerek Cumhuriyet Meclisi’nde değişimler olacağını aktaran Küçük, UBP ile CTP’nin komitelerde çalışacağını söyledi. Küçük, “ KKTC'nin gelişim ve kalkınması adına muhalefet ve diğer partiler kafa yorduğu sürece halkımızın beklediği yasaları hayata geçireceğiz.” dedi.

Rutin olarak her hafta bir ilçeye ziyaret düzenleyeceğini de kaydeden Küçük, karar alma sürecine yurttaşları da katacaklarını yineledi.

Kıbrıs Postası