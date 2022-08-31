Harmancı ve İncirli Yarışır

Kamusen Başkanı Metin Atan, Kanal T’de katıldığı Haber Artı programında Ferda Ekinci'ye yerel seçimlere ve Ulusal Birlik Partisi’ne yönelik mesajlar verdi. Atan, “LTB amiral gemisidir her zaman. Görüyoruz ki, bir tek CTP’den adaylar belirlenmeye başladı. LTB mevcut başkanı adaylığını açıkladı mı bilmiyorum. CTP adayı Sıla Usar İncirli ile mevcut başkan Harmancı arasında çetin bir mücadele olacağını düşünüyorum. UBP halen daha üstelik seçimlere 1 buçuk ay kaldı aday çıkarmadı. Bir tek Gönyeli’de Hüseyin Amcaoğlu’nun adaylığını açıkladılar” dedi.

“AKIN AKTUNÇ SEVİLEN BİR KİŞİLİK”

Kamusen Başkanı Metin Atan, “bir de Akın Aktunç var. Yıllardır belediyeye hizmet etmiş, sevilen bir kişilik. Ama partisi UBP’nin adaylığına sıcak baktığına ben inanmıyorum. Açık ve net söyleyeyim: UBP, LTB’yi kazanamaz. Çünkü kafalarında bir sürü soru işaretleri var. Kimi aday yapacakları konusunda karar veremezken, Harmancı bir adım önde olacaktır. Belediyecilikte tecrübesi var, bir havası var” diye konuştu.

KİMSE UBP’NİN ADINI DUYMAK İSTEMİYOR

Ulusal Birlik Partis’nde yaşanan sıkıntılara da değinen Atan açıklamalarına şöyle devam etti;

UBP’de iki değil, 10 başlılık var. Esas sıkıntıları bu zaten. Yakında genel kurula gidecekler. Faiz Bey geri adım atmayacak. Çünkü o makama seçilmiş olarak geldi. Yani sizin onu oradan alabilmeniz için imza toplayıp genel kurula gitmeniz lazım.

Ben sağ görüşlüyüm ve halkın içinden gelen biriyim. Kimse UBP’nin artık adını duymak istemiyor. Bunu da üzülerek söylüyorum. Bu ülkenin en köklü partisi, en fazla iktidara da gelen partisi ama gelinen nokta bu.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022, 09:44