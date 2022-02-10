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Halil Falyalı’nın cenazesi konvoyla Kumyalı’daki evine götürüldü

Halil Falyalı’nın cenazesi konvoyla Kumyalı’daki evine götürüldü
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Geçtiğimiz gün suikasta kurban giden iş insanı Halil Falyalı’nın cenazesi Kumyalı’daki evine getirildi, burada sevenleri Falyalı için bir tören düzenledi.8 Şubat Salı günü Girne - Çatalköy’de suikasta kurban giden iş insanı Halil Falyalı'nın cenazesi konvoyla defnedileceği Kumyalı köyüne geldi. Cenaze, Falyalı'nın Kumyalı’da bulunan evine götürüldü.

Kumyalı Camii'nde öğle namazına  müteakip  kılınacak cenaze namazının ardından Kumyalı Kabristanlığı'na defnedilecek.

Falyalı'nın cenazesi Kumyalı'dan önce Çatalköy'de bulunan evine de götürülmüştü.

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