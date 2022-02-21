Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez'in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve ek sürelerle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren zanlılar, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler adliyeden sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar tekrar adliyeye götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.