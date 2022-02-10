Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonu hayatını kaybeden Halil Falyalı, Kumyalı'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonu hayatını kaybeden Halil Falyalı, büyük bir kalabalıkla Kumyalı'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Falyalı'nın cenaze törenine Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve birçok siyasetçi ile belediye başkanı katıldı.
Falyalı'nın cenazesi, Kumyalı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumyalı Kabristanlığı'na defnedilecek.
Falyalı'nın cenazesi Kumyalı'dan önce Çatalköy'de bulunan evine de götürülmüştü.