Halil Falyalı'nın iki yakın koruması tutuklandı

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın kurşunlanarak öldürüldüğü olayla ilgili polis tarafından tutuklanan iki kişinin, Falyalı’nın yakın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre, suikast gecesi Falyalı’yı takip eden koruma aracında bulunan her iki ismin de, polise ilk verdikleri ifadede olay sırasında ateş etmediklerini bildirmişlerdi.

Ancak polisin yaptığı araştırmada, verilen ilk ifadenin doğru olmadığı tespit edildi.

Yapılan tespit üzerine polis ekipleri bugün saat 18.00 sıralarında Girne’de düzenlediği operasyonla, Türkistan Gülce ve Halil Işık’ı tutukladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022, 10:04