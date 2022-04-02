Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 25-31 Mart 2022 tarihleri arasında gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nin açıklaması şöyle:

‘Tarım Dairesi 25-31 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit KalıntıLimitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 40numuneden 39 numune temiz olup, limit üstübitki koruma ürünü tespit edilen1 ürünerastlanılmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 17 numunede 15 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Tatlısu köyü sakinlerinden Seyfettin Yalçın’a ait asma yaprağında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tatlısu köyü sakinlerinden Orhan Pamuk’a ait Ayşe Kadın fasulyede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.‘