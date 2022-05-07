Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 7 Mayıs Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava açık ve az bulutlu geçecek.



En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 21-26 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da hafa sıcaklığı 26 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi: Orman Yangın Olasılığı Yüksek!

Rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden orta (20-28 km/ saat) kuvvette esecek esecek olduğundan orman yangın olasılığının olduğu kaydedildi.

Toz taşımına dikkat!

Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde yarın gece yarısına kadar hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Ultraviyole radyasyonuna dikkat!



Ultraviyole radyasyonu orta ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 20 dk. Dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)