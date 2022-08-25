Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda korkutan kaza

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun Şahinler köyü civarında bugün saat 17.20'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, FT 113 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden Salih Kıraner (38), Şahinler köprüsüne yaklaştığı sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ tarafa isimsiz toprak yola dönmeye başlaması sonucu o sırada arkasından süratli şekilde gelip aynı yöne seyreden ve önündeki aracı kavşak üzerinde dikkatsizce geçmeye başlayan Mehmet Emin Yıldırım (29) yönetimindeki RL 838 Van aracın sol yan kısmına, aracının sağ ön kısmıyla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle RL 838 plakalı araç savrularak gidiş istikametine göre yolun sağ tarafından yoldan çıkarak yolun kenarında bulunan kaya parçasına çarptıktan sonra havalanarak Şahinler köprüsünün üzerindeki metal korkuluklara da çarptıktan sonra yine savrularak köprü altında bulunan kaya parçalarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu RL 838 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Emin Yıldırım hafif yaralandı. Yaralı kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.