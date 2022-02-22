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Güzelyurt Çamurova’ya girişler 1-3 Mart tarihleri arasında yasak

Güzelyurt Çamurova’ya girişler 1-3 Mart tarihleri arasında yasak
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Çamurova atış alanında 1-3 Mart tarihleri arasında hava savunma silahlarıyla atış yapılacağından can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısı yapıldı.
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atışların 1 Mart’ta 13.00-17.00, diğer günlerde ise 8.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Atışlara müteakip bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye giriş yasaktır” denildi.

Atış bölgeleri; batıda Kum Tepe’den Başak mevkii hattı, doğuda Kumköy Helikopter Pisti Yayla 500 metre güney hattı, kuzeyde Başak mevkii 500 metre güney batısı Yayla 500 metre güney hattı ve güneyde Kum Tepe Kumköy Helikopter Pisti hattı olarak açıklandı.
TAK/BRT

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