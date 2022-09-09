Güzel Sanatlar Müzesi turizme kazandırılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ile Yağmur Özyalçın arasında eski eserlerin turizme kazandırılması adına iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yağmur Özyalçın tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol, Güzel Sanatlar Müzesi, Latomia House olarak bilinen eski eserin turizme kazandırılması amacıyla bakım, onarım ve restorasyon çalışmasını içeriyor.

İmza töreninde açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, imzalanan protokolün yıllarca atıl duran bu tarihi güzel yerin tekrar ülke turizmine kazandırılması açısından önemli olduğunu, bölgede ihtiyaç duyulan turizm hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için turizm sektrüne fayda sağlayacak her türlü projeye katkı koyacaklarını söyledi.