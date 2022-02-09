Güvenlik zirvesi toplandı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 11.30’da Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili, yetkililerden bilgi aldığı çevrim içi görüşmede, konu ile alakalı yürütülen geniş kapsamlı soruşturma hakkında istişarelerde bulunuldu.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırının, KKTC’de üzüntüye yol açtığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; olayın tahkikatının büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğüne vurgu yaparak güvenlik güçlerinin, olayın faillerini yakalayarak yargı önüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Halkın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak adına devletin kolluk güçlerinin sorumluluk bilinciyle görev başında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka itidal çağrısında bulunarak devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini istedi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olarak konunun takipçisi olacağını ifade ederek Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin, devletin emniyet güçlerine her türlü desteği vermeye hazır olduğuna vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, 15:37