Gürcan Erdoğan doğruladı

24 saat sonra ülkenin tamamına hiç bir koşulda enerji verilemeyeceği öğrenildi. 12 bin ton akaryakıt siparişi veren Kıb-Tek için gemi Teknecik açıklarında bekletiliyor ancak 7 Milyon 400 Bin Dolar tutarındaki, ödemenin yapılmamasından dolayı yakıtı aktarımı sağlanamadı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan yaptığı açıklamada şu anda kurumda 400 Bin dolar var. 7 milyon dolar eksiğimiz var. Maliye’den kredi kullanma yönünde talepte bulunduk. Bize Maliye Bakanlığı 15 günlük süre vardı. Şimdi Merkez Bankası’nda toplantı var. Bu sürenin 45 güne çıkarılmasını talep ettik. Eğer bu gerçekleşirse geriye kalan 10 Milyon TL’lik açığı Maliye Bakanlığı’ndaki 163 Milyon TL’lik alacağımızdan tahsil edeceğiz. 7 Milyon Dolar için özel bankalardan her türlü kefaleti verdik. Buradaki sıkıntının Merkez Bankası’ndaki toplantıyla çözülmesini bekliyoruz. Eğer çözülmezse yarın ülkeye elektrik verilemeyecek” dedi.

Erdoğan “12 gün sonra yine yakıt gelecek ve aynı sıkıntılar yaşanacak. Ve yine 7,5 milyon dolar ödememiz gerekecek. Şu anda dipten yakıt kullanıyoruz ” ifadelerini kullandu.

