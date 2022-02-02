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Günün karesi Van'dan!

Günün karesi Van'dan!
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Erciş'te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk havada kardeş oldukları tahmin edilen biri kız 2 çocuk, sokakta buldukları yavru köpeğe sahip çıktı. Yaşı daha küçük olan erkek çocuk, yavru köpeği sırtına aldı.

Ancak birkaç adım attıktan sonra köpek yere düştü. Bu kez çocuk, köpeği kucaklayıp, araçların ardından geçerek bölgeden uzaklaştı.

O anlar, aynı bölgede taksicilik yapan Çağrı Aldeşer tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Günün karesi Van'dan! Sokak köpeğini sırtında taşıdı...

Aldeşer'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.

Görüntüleri çekerken duygulandığını belirten Çağrı Aldeşer, 'Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuklara bıraktı. Durağımızın karşısında 2 çocuğun 1 yavru köpeği sırtlayarak götürmeye çalıştıklarını fark ettim.

Günün karesi Van'dan! Sokak köpeğini sırtında taşıdı...

Hemen cep telefonumu çıkarıp çekmeye başladım. 7-8 yaşlarında 2 çocuğun bu davranışı beni çok duygulandırdı.

Havalar soğudu, sokak hayvanlarına hepimizin sahip çıkması lazım. 2 çocuğun bu davranışı bizlere örnektir.

Günün karesi Van'dan! Sokak köpeğini sırtında taşıdı...

Çocuklar köpeği sırtlarken düşe kalka alıp götürdüler. Sanırım bu güzel 2 çocuk kardeş.

Görüntülerden sonra bu bölgede çocukları aradım ama şu ana kadar göremedim.

Günün karesi Van'dan! Sokak köpeğini sırtında taşıdı...

Görsem alınlarından öpeceğim' diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 17:46
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