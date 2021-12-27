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Güneyde istihdamlar başlıyor..

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Güneyde istihdamlar başlıyor..
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Türk-Sen ile SEK’in ortak yaptığı çalışmalar sonucunda güneyde turizm sektöründe hizmet vermek üzere 130 Kıbrıslı Türk, 28 ile 29 Aralık’ta ara bölgedeki Dayanışma Evi’ mülakata çağrıldı.

Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, söz konusu kişilere detaylı SMS’lerin cep telefonlarına gönderildiğini belirtti, bundan sonraki gruplara günü geldikçe bilgi verileceğini dile getirdi.

Bıçaklı, ilgili tarihlerde mülakata katılacak kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartları, ADAPASS ve 72 saatlik antijen testleri ile birlikte hazır bulunmaları gerektiğini belirtti.

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