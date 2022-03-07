Güney Mesarya Kadın Emeği Pazarı açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde ve Beyarmudu Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen kadın emeği pazarında stantlar kurularak, yiyecek, içecek, hediyelik eşya ve Kıbrıs kültürünü yansıtan ürünlerin satışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da katıldığı açılışta konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgede ilki gerçekleştirilen üreten kadın pazarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Edip, amaçlarının bölgedeki üretecinin ekonomisine katkı koymak olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, 8 Mart’ın önemine işaret ederek, tüm dünyada eşitlik, özgürlük ve güvenlik mücadelesinin verildiği bir gün olduğunu söyledi.

Bakan Hasipoğlu, kendilerinin bu duygularla kadınların eşit haklara sahip olabilmesi için çalışmalar içinde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, üreten kadının; ürettiğini satmasının önemine işaret etti.

Sibel Tatar, “ilkini Gazimağusa Belediyesi’nin ve 2’ncisini Beyarmudu Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Kadın Emeği Pazarı büyük önem taşıyor. Üreten ve ürettiğini satan kadın, güçlü kadındır” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da konuşmasında kadının toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı.

Başbakan Sucuoğlu kadınların özellikle üretimde çok daha aktif rol almasının gerekliliği üzerinde durarak, bu yönde öncülük eden Sibel Tatar’a ve İlker Edip’ e teşekkür etti.

Ülke için üretimin çok önemli olduğunu kaydeden Başbakan Sucuoğlu, pandemi ve şimdilerde yaşanan savaş, bunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Sucuoğlu sözlerini tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlarak tamamladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Beyarmudu Belediyesi’nin gelişmekte olan bir belediye olduğunu söyleyerek, emeği geçenleri kutladı.

Tatar, önemli olanın ülkenin gelişmesi olduğunu belirterek, dünyada önemli gelişmeler yaşanırken, ülke olarak verilen mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin artık markalaşma çabası içinde olduğunu belirterek, bu sürecin devamını diledi ve birlik- beraberlik içinde bu sıkıntılı günlerin aşılmasını temenni etti. BRT