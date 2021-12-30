Güney Kıbrıs’ta sarı alarm yayınlandı

Rum Meteoroloji Dairesi, Perşembe ve Cuma günleri yoğun yağış uyarısı veren bir sarı uyarı yayınladı.

Duyuruda, uyarının Perşembe günü saat 05.00'ten Cuma günü saat 16.00'ya kadar süreceği belirtildi.

Hava tahminine göre, zayıf yüksek basınç şu anda bölgeyi etkiliyor, Rodos yakınlarındaki alçak basınç yavaş yavaş güneye doğru ilerliyor ve Perşembe'den Cuma öğleden sonraya kadar Kıbrıs'ı etkiliyor.

Hava bugün parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklıklar iç kesimlerde 16C, güney ve doğu kıyılarında 17C, kalan kıyılarda 18C, dağlarda 6C'ye kadar çıkacak. Perşembe akşamı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Cuma günü öğleden sonra geç saatlerde beklenen hava koşullarında önemli bir iyileşme bekleniyor Cumartesi günü havanın açması bekleniyor.

Pazar günü, başlangıçta hava genel olarak iyi olacak, ancak öğlen ve öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış, yüksek Troodos zirvelerinde karla karışık yağmur olacak. Hava gece açık olacak.

Toplam yağışın 24 saatte 55 ila 80 milimetre arasında değişmesi bekleniyor.