Güney Kıbrıs’ta hayat pahalandı

Güney Kıbrıs’ta enerji fiyatlarındaki artışın gıda fiyatlarını da tırmandırdığı bildirildi.

Fileleftheros’un “Pahalılık Hane Halkını Boğuyor” başlıklı haberinde, Haziran 2020’de pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle fiyatı göreceli düşük olan akaryakıtın bugüne kadar 95 oktan benzinde yüzde 46,9; dizelde yüzde 51,8 ve gazyağında yüzde 61,7 oranında zamlandığı kaydedildi.

Haberde çeşitli ürünlerin bir yıl içerisinde gördüğü zam oranları şöyle sıralandı:

“Elektrik yüzde 26,3 konfeksiyon yüzde 3,2 taşımacılık yüzde 13,7 mobilya, ev tekstili ve temizlik ürünleri yüzde 2,3 konut, su, elektrik, gaz yüzde 15,8 kültür-eğlence yüzde 2,2 lokanta-hotel yüzde 3,3 kira yüzde 1,9 konut bakım ve onarım yüzde 7 süt yüzde 3 ithal kahve yüzde 5,6 yerli kahve yüzde 21,6 un yüzde 8,7 şeker yüzde 15,1 yumurta yüzde 3,2 hububat yüzde 4,6 makarna yüzde 10,6 ekmek yüzde 10,4 tüp gaz yüzde 21,1.

İnşaat malzemesi yüzde 30,2 demir ve çelik yüzde 40,5 alüminyum yüzde 16,3 kereste yüzde 22,5 izolasyon malzemesi yüzde 8,7 kimyasal ürünler yüzde 10,7 plastik yüzde 20,5 elektromanyetik ürünler yüzde 23 mineraller yüzde 5,41 seramik malzemeler yüzde 8 inşaat çeliği yüzde 46,6 inşaat demiri yüzde 44,3 bakır boru yüzde 32,8 demir parmaklık yüzde 30,3 kablo 24,6”