Güney Kıbrıs yeni sondaja başladı!

Rum haber kaynakları, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, çalışmaları yürütecek olan “Tungsten Explorer” isimli sondaj gemisinin dün gelmesiyle birlikte, söz konusu parselle ilgili hidrokarbon araştırma ruhsatına sahip olan “Eni Cyprus Limited” ile “Total Energies EP Cyprus B.V” konsorsiyumu tarafından, 6’ncı parseldeki “Cronos-1” hedefindeki sondaj çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Sondaj çalışmalarının Enerji, Ticaret ve Sanayi bakanlığına bağlı hidrokarbon hizmetleri personeli tarafından sürekli takip edileceğini belirten Rum haber kaynakları, söz konusu parselin kapladığı alanın 3 bin 420 kilometrekare olduğunu ekledi.