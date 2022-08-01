Güney Kıbrıs hukuksuz şekilde EVKAF'a ait binaları yıkıyor

Lefkoşa, 1 Ağustos 2022;Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Larnaka’da Evkaf’a ait bulunan ve bir bölümü yıkık olan “Dianellio Teknik Okulu”nu yıktığı basına yansımış ve görsellerle desteklenmiştir. Gazete söz konusu arazinin Evkaf’a ait olduğundan ötürü arazi üzerine yeniden inşaat yapılamayacağını belirtmiştir. Anılan haber doğrultusunda GKRY’nin uluslararsı kültürel miras hukukuna aykırı şekilde, Vakıflar İdaresi’ne ait olan bir mülkiyetin Vakıflar İdaresi’nden izin alarak Vakıflar İdaresi’nce Kültürel Miras Komitesi veya UNDP yolu ile restore edilmesini sağlayabilecekken doğrudan mülkiyet hakkına tecavüz ederek, sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkması en başta Evkaf’ın ve Ahkamül Evkaf kurallarına, uluslararası hukuka aykırılık olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 1974’ten beri binlerce Evkaf’a ait binalar ve arazileri gayri hukuki şekilde kullanmaktadır.

GKRY, Evkaf mallarını gasp etmesinden ötürü senelerce ortaya çıkan kullanım kayıbı ve diğer Vakıf binalarına verilen zararlar açısından ciddi ihlaller içerisindedir. GKRY’nin Evkaf’ın malları üzerinde işgal girişimlerinden doğan zararlar neticesinde çok nettir ki GKRY’nin Evkaf’a maddi ve manevi tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Yaptığımız araştırmalar temelinde, Evkaf’ın gelir kaybı milyarlarca euro olarak hesaplanmaktadır. Zaten Evkaf’a ait binaların GKRY tarafından bakımsız bırakılması ve yıkılması en başta uluslararası hukukun ihlal edilmesidir. Kültü r mirasımıza karşı yapılan bu keyfi ve hukuk dışı tutumu şiddetle kınadığımızı belirterek, hukuki haklarımıza halel gelmeden yapılan bu tahribat ve yıkımın her manada mücadelesini vereceğiz.

Bu nedenle Vakıflar olarak yeniden vurguluyoruz ki “ Kültü rel mirasın yok edilmesi insan hakları ihlalidir”. Bizim bu söylemimiz uluslararası hukukun temel ilkesidir. Bakınız, “Bir halkın kültü rel mirasını halkın kendisinden ve haklarından ayırmak mümkü n değildir ” görüşü BM Raporları, UNESCO, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) gibi kurumlarda dahi belirtilmektedir.