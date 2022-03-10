Güney Kıbrıs’ın bu yıl 66’ncısı düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına, “Andromahi” isimli şarkıcının seslendireceği “Ela” şarkısıyla katılacağı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, Eurovision şarkı yarışmasının önümüzdeki mayıs ayında İtalya’nın Torino kentinde düzenleneceğini ekledi.
Güney Kıbrıs Eurovision’a ''Ela'' Şarkısıyla Katılacak
Güney Kıbrıs’ın bu yıl 66’ncısı düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına, “Andromahi” isimli şarkıcının seslendireceği “Ela” şarkısıyla katılacağı haber verildi.
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