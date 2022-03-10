banner38

Güney Kıbrıs Eurovision’a ''Ela'' Şarkısıyla Katılacak

Güney Kıbrıs Eurovision’a ''Ela'' Şarkısıyla Katılacak
banner37
banner23

Güney Kıbrıs’ın bu yıl 66’ncısı düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına, “Andromahi” isimli şarkıcının seslendireceği “Ela” şarkısıyla katılacağı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, Eurovision şarkı yarışmasının önümüzdeki mayıs ayında İtalya’nın Torino kentinde düzenleneceğini ekledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ehliyet sınavına, sahte pcr belgesiyle girmeye çalıştılar
Ehliyet sınavına, sahte pcr belgesiyle girmeye çalıştılar
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3