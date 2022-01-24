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Güney'de suç işleyeceklerdi!

Güney'de suç işleyeceklerdi!
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 F.B, zanlı 2 Kabulo Jessy Kasoma, zanlı 3 Kabasele Dorcas Mputu, zanlı 4 Paschal Olubeube Odıonye, zanlı 5 Shedrack Nduka, zanlı 6 Chidiebere Peter Nwosu, zanlı 7 Brent Tamuton Atum’ın Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak, Polisi Darp ve Yasal Tutukluluktan Firar suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçmeleri konusunda ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini ve adı edilenlerin suçüstü gereği tutuklandıklarını belirtti.

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