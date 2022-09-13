Gözler Rekabet Kurulu'nda...

EL-SEN Başkanı Çağlayan CESURER'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

KIB-TEK Akaryakıt alım ihalesi olarak Rekabet kuruluna yapılmış olan müracaat üzerine rekabet kurulu ihaleyi askıya almıştır. Dün yapılması gereken ihalede askıya alınması için ortaya konulan gerekçelerin hiçbirinin geçerliliği olmadığı gibi ihaleye teklif veren firmaların mağduriyet yaşamasına sebebiyet vermiştir. Temennimiz rekabet kurulunun, KIB-TEK’ ten gönderilen cevaplar ışığında ihalenin bir iki gün içerisinde sonuçlanmasına katkı sağlaması için gerekli kararı üretmesi gerekmektedir aksi durumda sürecin uzaması geçmişteki örnekleri gibi ihalesiz ve daha pahalı yakıt alınmasının önünü açacaktır. Rekabet kurulunun bugünden gerekenin yapılması kaçınılmazdır.