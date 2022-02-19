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Gönyeli’de feci kaza 1 kişi ağır yaralandı!

Gönyeli’de feci kaza 1 kişi ağır yaralandı!
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Gönyeli’de dün saat 12.50 sıralarında, Başaran Sokak üzerinde, Reşat Karakaş yönetimindeki SZ 954 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada, yolun sonunda bulunan Gazi Mustafa Cahit sokağın yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmayıp dikkatsizce yola giriş yapması sonucu, o esnada yolun solundan güney istikametine doğru seyreden Şifa Kofalı yönetimindeki LN 639 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan SZ 954 plakalı motosiklet sürücüsü Reşat Karakaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından elmacık kemiği ve sağ dizinde kırık teşhisi nedeni ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

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