GKK helikopterleri yangın için havalandı

Yangına, havadan GÜV. K. K.'ya ait Cougar helikopterinin yanı sıra, Orman Dairesi kontrolündeki yangın helikopteri, karadan ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Asker, Polis, İtfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile birlikte bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerlerinin de desteğiyle müdahale edildi.