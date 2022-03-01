Girne’de yakalanan kumarhane müşterisinin elindeki sahte dolarların seri numaraları paylaşıldı

Girne’de bir kumarhane müşterisinin tasarrufundaki sahte olduğuna inanılan ABD dolarlarını tedavüle sürdüğünün tespit edilmesinin ardından Polis, emare olarak aldığı 50’lik ile 100’lük banknotlardan oluşan toplam 4 bin ABD dolarının seri numaralarını paylaştı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ve 100’lük ABD Doları” bulunduran banka, döviz şirketi, finans kuruluşu, market ve vatandaşlarla, para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olması ve şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, emare olarak alınan sahte banknotlar şu şekilde:

“Sahte 50’lik banknotların seri numaraları:

MB 51952377A, MB 51940211A, MB67151174A, MB 67151815A, MB 51941614A,MB 67140308A, MB 67151814A, MB51941617A, MB 37541552A, KB 48244949L, KB 48241236L, KB48247833L, KB63441124L, KB 48244173L, KB 48244824L, KB 48241241L, KB 48241237L, KB48247255L, KB 48250591L, KB 48244204L, KB 63441128L, KB 48244821L, KB 48250436L, KB 48250052L, KB 48241226L, KB 63447941L, KB 63447443L, KB 63447939L, KB 63441048L, KB 63441051L, KB 48247961L, KB 48241841L, KB 48247835L, KB 48250428L, KB 48250425L, KB 48241840L, KB 48241373L, KB 48247836L, KB 48241372L, KB 48250543L, KB 63441497L, KB 63441501L, KB 63441119L, KB 63441499L, KB 63447942L,KB 63444563L, KB 63447944L, KB 48247824L, KB 63441917L, KB 48241370L, KB 48250197L, KB 63447943L

Sahte 100’lük banknotların seri numaraları:

HD 76432864A, HD 76431673A, HD 76432030A, HD 76432868A, HD 76432867A, HD 76432865A, HD 76434362A, HD 76432878A, HD 76432861A, HD 76434359A, HD 76431685A, HD 76431686A, HD 76431687A, HD 76431678A.”

PGM/BRT