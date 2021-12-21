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Girne'de olaylı gece...Ağır yaralı var

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Girne'de olaylı gece...Ağır yaralı var
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Girne'de kimliği meçhul kişi veya kişiler bir apartman dairesinin merdivenlerinde 63 yaşındaki M.U'yu ayağından tabanca ile vurarak ağır bir şekilde yaraladı. 

Polisin konu ile ilgili açıklaması şöyle;

"21.12.2021 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de, 01 Ağustos Sokak üzerinde bulunan bir apartmanının merdiven basamakları üzerinde, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile M.U.(E-63)’ya bir el ateş edilmesi sonucu adı edilen sol alt baldırından ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan M.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Yürütülen geniş çaplı soruşturmada olaya karışan failler tespit edilmiş olup, failler en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir."

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 21:27
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