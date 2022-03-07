Girne’de kaza: 1 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 12:00 sıralarında, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yolun Güney kısmında park halinde bulunan Ali NESESIBOL (E-78) yönetimindeki FV 789 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce caddeye giris yapması sonucu o esnada cadde
üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Ali
EKMEKÇİ (E-26) yönetimindeki SE 721 plakalı motosikletin
onunu tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet
surücüsü Mehmet Ali EKMEKÇİ kaldırıldığı Dr.Girne Akçiçek Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
PGM/BRT