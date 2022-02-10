Girne Koleji öğrencisinden Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye birinciliği

Girne Koleji öğrencisi Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye Birincisi oldu.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubuna bağlı Girne Koleji öğrencisi Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye Birincisi oldu.
Girne Koleji Çekmeköy Yücel Kampüsü 4. sınıf öğrencisi Azra Güler, Antalya’da 05-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye Birincisi oldu. Girne Koleji’nden yapılan açıklamada “Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.