Girne'de gündüz vakti eczane soydular

Girne’de gündüz vakti eczane soyuldu, yeşil reçeteli ilaçlar çalındı.

Girne'nin en işlek caddesi olan Naci Talat Caddesi üzerinde eczanesi bulunan Ecz. Zehra Keleşoğlu'nun eczanesi (Rızkı Eczanesi) soyularak, ciddi maddi zarara uğratıldı.

Eczaneden özellikle yeşil reçeteli opioid ve psikotrop etken maddeli ilaçlar başta olmak üzere, reçetesiz ilaçlar ve paralar çalındı, eczanenin altı üstüne getirildi.

Sosyal medya hesabından olayı paylaşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz yaşanan duruma isyan etti;

Öksüz paylaşımında şöyle dedi;

Girne'nin en işlek caddesi olan Naci Talat Caddesi üzerinde eczanesi bulunan değerli büyüğümüz Ecz. Zehra Keleşoğlu'nun eczanesi (Rızkı Eczanesi) bugün gündüz saatlerinde soyularak, ciddi maddi zarara uğratılmıştır.

Eczaneden özellikle yeşil reçeteli opioid ve psikotrop etken maddeli ilaçlar başta olmak üzere, reçetesiz ilaçlar ve paralar çalınmış, eczane talan edilmiştir.

Eczacımıza ve ailesine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletir, KTEB olarak daha önce defalarca dile getirdiğimiz eczacının GÜVENLİK sıkıntısını SONLANDIRMAK için yarından tez yok TEKRARDAN tüm yetkililerin kapısından ayrılmayacağımızı belirtmek isterim.