GİKAD 1. Yaşını kutladı…Hasipoğlu: Kadın girişimcilere desteğimiz sürecek

“Sözümüzün Kadınıyız”sloganıyla faaliyete geçen Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneğini 1kuruluş yıldönümünü Girne Acapulco Otel’de kutladı.

Etkinikte, ““GİKAD Yanınızda Projesi” nin tanıtımı da yapıldı.

“GİKAD Yanınızda Projesi” ile, Halil Onalt tarafından derneğe sağlanan tır ile Kuzey Kıbrıs’ın yerleşim birimleri gezilerek, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı koyulması, eğitimler verilmesi hedefleniyor.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu etkinlikte yaptığı konuşmada GİKAD’ın kadınların, ekonomi , bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil yön ve karar veren bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla kurultuğunu anlattı, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasının başında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gün içinde yaptığı çeşitli ziyaretlerle , emekçi kadınlardan geleceğe yönelik vizyon , beklenti ve taleplerini öğrendiklerini belirtti.

Hasipoğlu, bakanlık olarak hem kadın girişimcilere gerekli teşvik ve fırsat eşitliğini sunmak, el emeği göz nuru olarak ürettiklerini hem ülke hem aile ekonomilerine kazandırmak amacıyla çalışma yapacaklarını , hem de bu yönde yapılan projelere destek vereceklerini vurguladı.

Hasipoğlu,“GİKAD Yanınızda Projesi” nin önemini de vurguladı, katkı koyanları kutladı.BRT