Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim yasaklarının daraltılması amacıyla ivediliği istenen Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili konuştu.

İvediliği istenen Yasa Tasarısı’nda amaca uygun hiçbir maddenin olmadığının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ne bizim önerdiğimiz ne de sizin düşündüğünüz gibi oldu” dedi. Erhürman, ivediliği istenen Yasa Tasarısı’nın iler tutar yanı olmadığını vurguladı.

Amaca uygun hiçbir madde yok

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsız bir Anayasal organ olduğunu hatırlatan Erhürman, söz konusu önerinin muhalefet tarafından geldiğini söyledi. Erhürman, ‘Geçici öğretmen’ meselesinin inisiyatife bırakılmaması ve yazılı sınav yapıldıysa, geçici öğretmen atamalarının seçim yasaklarında olsa bile sıralamaya göre olması yönünde öneri yaptıklarının altını çizdi. Kamu Hizmeti Komisyonu ile de bu konuyu konuştuklarına işaret eden Tufan Erhürman, ivediliği istenen yasa tasarısında amaca uygun hiçbir maddenin olmadığını vurguladı.



“Ne bizim önerdiğimiz ne de düşündüğünüz gibi oldu"

Şu anda yürürlükte olan yasada getirilen maddelerin zaten olduğunu kaydeden Erhürman, geçici öğretmen istihdamının objektif olarak yapılması gerektiğine dikkat çekti. Meclis’te ivediliği istenen Yasa Tasarısı’nın ciddiyetsizlikle yapıldığını ifade eden Erhürman, “Muhalefet olarak öneri getirdik. Ne bizim önerdiğimiz gibi ne de sizin düşündüğünüz gibi oldu. Her defasında aynı konuşmayı yapmaktan sıkıldım. Bu kadar ciddiyetsizlikle ülke yönetilmez” dedi.

“Getirdiğiniz şeyin iler tutar yanı yok"

Amaç kısmında yazılanların, maddelerin içerisinde olmadığına vurgu yapan Erhürman, “Bu getirdiğiniz aslında bir şey değiştirmiyor. Objektif kriterlere göre geçici öğretmen atanması koşulu burada yok. Bunu en azından geri çekin, bununla bu işi yapamayız. Burada düşüncelerin yansıdığını söylemeniz mümkün değildir. Bunu muhalefet olsun diye söylemiyorum. Bu getirdiğiniz şeyin iler tutar yanı yok” diye konuştu.

“Sorun ivediliği değildir”

Söz konusu metnin şimdiki haliyle kendi içinde çeliştiğini işaret eden Erhürman, “Sorun ivediliği değildir. Metin kendisi bir amaç koyuyor ama içeriğe baktığınızda yazılı olanlarda hiçbir şekilde bu amaç yok. Dolayısıyla yasa tasarısının kendidir hukuken sakat olan. İvedilik talebi değildir” dedi. Erhürman, söz konusu Yasa Tasarısı’nın doğru düzenlenmesi durumunda ivedi olduğunu düşündüklerini de belirtti.