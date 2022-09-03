Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Genco Erkal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre geceyi tedbir amaçlı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoji Bölümü’nde geçiren usta sanatçı öğle saatlerinde taburcu olacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Koordinatörü Kıymet Karabiber’den alınan bilgiye göre bu akşamki oyun ise iptal edildi.

Kaynak: https://www.yeniduzen.com/genco-erkal-taburcu-oluyor-156130h.htm