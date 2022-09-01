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GAÜ Adanın En Organik Balını Üretiyor

GAÜ Adanın En Organik Balını Üretiyor
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Girne Amerikan Üniversitesi’nin Karpaz’ın doğal yapısında yetiştirdiği arılardan elde ettiği organik balın sağımı gerçekleşti.
O anları sosyal medya hesabından duyuran GAÜ Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın paylaşımı şu şekilde;
Gecikmeli olsa da Bal sağımına başlıyoruz . Karpaz’ımızın endemik #flora sından muhteşem bir değerin ! Adanın organik en güzel balını sevenlerimizle buluşturacağız .
 

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