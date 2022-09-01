GAÜ Adanın En Organik Balını Üretiyor

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Karpaz’ın doğal yapısında yetiştirdiği arılardan elde ettiği organik balın sağımı gerçekleşti.

O anları sosyal medya hesabından duyuran GAÜ Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın paylaşımı şu şekilde;

Gecikmeli olsa da Bal sağımına başlıyoruz . Karpaz’ımızın endemik #flora sından muhteşem bir değerin ! Adanın organik en güzel balını sevenlerimizle buluşturacağız .

