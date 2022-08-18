Gasp ve darp davasında ilk karar çıktı

Lefkoşa’da insan kaçırma ve darp etme suçlarına methaldar olan zanlılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, zanlı 1 Mohammad Sayoe, zanlı 2 Arthurlene H. Attıa, zanlı 3 Rose O.M. Siaffa’nın zorla insan kaçırma suçuna methaldar olduklarını belirterek, konu ile ilgili olguları aktardı.

Polis, 7- 8 Ağustos tarihlerinde 19.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa' da Yenişehir adresinde ikamet eden zanlı 1, zanlı 2 ve zanlı 3’ün cüzdanından 100 Sterlin ve 700 TL nakit parayı sirkat ettiği gerekçesi ile konu ikametgâha konuşmak için çağırdıkları Ralph Gbassona'nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişigüzel vurup sağ gözünde ekimoz olmasına sebebiyet verdiklerini ve belirtti.

Konu ikametgâhın güney kısmındaki yatak odası içerisine kapıyı kilitleyip, 3 bin 150 TL nakit parayı vermezse evden çıkmasına izin vermeyeceklerini beyan ederek şiddet kullanma tehdidi edip alıkoyarak zorla insan kaçırma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlıların 8 Ağustos 2022 tarihinde suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların ikamet izinsiz olduklarını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kıbrıs Postası