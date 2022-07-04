Dörtlü koalisyon döneminde karla devredilen kurumun üç yılda üretim yapamayacak duruma getirildiğine dikkati çeken Sorakın, gelinen aşamayı beceriksizlik, fiyasko ve rezalet olarak niteledi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın paylaşımı şöyle: “Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nden karla devralınan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç yılda üretim yapamayacak bir noktaya getirilmesinin hiç bir izahatı olamaz. Akaryakıt temin edememe ise beceriksizliktir, yönetememedir, fiyaskodur ve tam bir rezalettir.

Gayrimeşru hükümetin başı vurdumduymaz tavırlar nedeniyle çare üretemiyor, sıkıştıkça mazaretler üretip doğruları gizlemeye çalışıyor. İlgili bakanın ise yurt dışında olduğu ve bayramdan sonra döneceği söylenirken, nerde olduğu konusunda bilgi verilmiyor. Ciddiyetten uzak tavırlar aldı başını gidiyor. Astronomik elektrik zamlarına rağmen halk elektriksiz kalıyor, perişanları oynuyor. Yoksulluk derinleşirken, yokluklar da giderek artıyor. Buz dolaplarındaki gıdalar mı bozulmuş, bebekler mi ağlamış, evdeki hastalar zor durumda mı kalmış, umurlarında bile değil. Bu vurdumduymaz tavırların bedeli çok ağır olacak beyler. Halka daha fazla zarar vermeden gereğini yapın ve istifa edin.”