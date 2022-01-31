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Fırat Ulucan’dan manidar paylaşım

Fırat Ulucan’dan manidar paylaşım
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İş insanı Bulut Akacan, babası Mehmet Akacan'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından Fırat Ulucan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kıbrıs Türk toplumunun, bir kişiyi darp etmelerinin ardından “Akacan’ı tehdit ettiler” iddiası ile ismini duyduğu Ulucan ailesinden Fırat Ulucan sosyal medya hesabı üzerinden “Bulut’lar dağılmaya başladı. Yakında daha çok Bulut dağılacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırı sonrası açıklama yapan Bulut Akacan, yaşanan olayla ilgili Ulucanlar ailesini suçlamış olayın failinin Ulucanlar ailesi olduğunu iddia etmişti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 23:59
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