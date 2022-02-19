Güney Kıbrıs’ta, hellimin menşe ismi korumalı ürün (POP) olarak tescil edildiği 1 Ekim 2021 itibarıyla tescil standardına uygun hellim üretimi ve ihracatı yapılmadığı, Rum Tarım Bakanlığı’nın paydaşlarla pazarlıklarının devam ettiği bildirildi.

Fileleftheros “Hellim Fiyaskosuna Nasıl Vardık” başlıklı haberinde hellim dosyasının Avrupa Komisyonu’na sunulduğu 2014’ten 2019’a kadar Rum tarafında küçükbaş hayvan besiciliği yerine büyükbaş hayvan besiciliğinin desteklendiğini, bu nedenle şu anda hellim üretiminin standart dışı ve tescil öncesindeki şekliyle devam ettiğini yazdı.

Rum yönetiminin, bu ürünlerin piyasadan toplatılmasını isteyebileceğini ancak bunun yerine ortak paydada buluşmak maksadıyla paydaşlarla diyaloğa girme yolunu seçtiğine işaret eden gazete, bu yüzden gerek ürün gerek küçükbaş hayvan besiciliğinin sürdürülebilirliği açısından çok tehlikeli görüşler ortaya konulduğuna işaret etti.

Habere göre, Rum Tarım Bakanlığı ürün tescil anlaşması temelinde oranın yüzde 50-50, ancak küçükbaş hayvan sütünün sütte değil ama üründe baskın olmasını tercih ediyor. Çünkü 5,6 litre keçi sütünden 1 kilo hellim yapılabiliyorken aynı miktarda hellim için 8,6 litre koyun sütü ve 10,3 litre inek sütü gerekiyor.

Bakanlığın, Komisyon ile müzakerelerde zorlanmamak için kabul edebileceği tek çözüm, küçükbaş hayvan sütü oranının 2024 itibarıyla asgari yüzde 35 olması. Bu oran yüzde 100 küçükbaş hayvan sütü hellimi ve yüzde 35-yüzde 65 karma hellimi içerecek POP ürün için geçerli olacak. Geriye kalan ürünlerin yüzde 5-yüzde 95 oranı ile ticari marka alabilmesi için çalışılacak.